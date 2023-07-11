Mustafa Ceceli'den Selin İmer'e: Güneş seninle her gün farklı doğuyor!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Mustafa Ceceli ile Selin İmer çifti, Instagram hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımla evliliklerinin 6'ncı yılını kutladı.

KARŞILIKLI ROMANTİK PAYLAŞIMLAR

Ünlü şarkıcı Ceceli, eşiyle çekilen bir karesini, Instagram hesabından ''Bugün 6. evlilik yıl dönümüz. Güneş seninle her gün farklı doğuyor. İyi ki hayatımdasın'' notunu düştü.

Selin İmer ise eşiyle dans ettiği anları paylaşıp altına ''Bugün yolculuğumuzun 6. yıl dönümü. Her an harika'' notunu düştü.