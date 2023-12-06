Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'dan Bali pozu

'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitlerinin yanı sıra, bestelerle de 90'lar ve 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran Mustafa Sandal, ikinci evliliğini Haziran 2022’de Melis Sütşurup ile yapmıştı. Mutlu evliliklerine devam eden ünlü çift, Bali’ye tatile gitti.

"Bali'de olan Bali'de kalır... ve Instagram'da"

Çift, Bali pozlarını Instagram'dan paylaştı. Sütşurup, "Bali'de olan Bali'de kalır... ve Instagram'da" diye yazdı.