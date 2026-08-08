Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Sandal, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sandal, "Harbiye çok heyecanlı ve çok keyifli bir ortam. Seyircisi her zaman coşkulu. İstanbul'un en önemli konser mekanlarından biri. Buranın hakkını vermek gerekiyor. Ben de her zaman olduğu gibi ekibimle birlikte bu gecenin hakkını vermek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN EN SERT ÜÇ AYI"

Konser hazırlıklarıyla ilgili konuşan ünlü popçu, son dönemde yoğun bir program uyguladığını anlattı. Sandal, "Bir tek bu geceye değil, yaklaşık üç aydır çok ciddi bir kamp dönemindeyim. Gerçekten hayatımın en sert üç ayı diyebilirim. Kendime bir hedef koydum ve adım adım ona ilerliyorum. Her günün hakkını veriyorum. Disiplin konusunda 'Ronaldo ile yarışırım' desem abartmış olmam" diye konuştu.

Spor tutkunu olan 56 yaşındaki popçu karın kaslarıyla çok konuşulmuştu.