Mustafa Sandal - Uzi tartışmasına Hande Yener de katıldı!

Bodrum'da tatil yapan ünlü sanatçı Hande Yener, geçtiğimiz günlerde yaşanan Mustafa Sandal-Uzi gerilimine dahil oldu. Magazincilerin sorularını yanıtlayan Hande Yener konuyla ilgili açıklama yaptı.

HANDE YENER: YENİ NESİL RÜTBESİNİ BİLMELİ

Hande Yener, konuyla ilgili şöyle dedi: “O şarkıcılar 2 yıl sonra kaybolup gidiyor. Yaptığım sahte tık paylaşımdan sonra Demet Akalın, Işın Karaca ve Mustafa Ceceli arayıp ‘Arkandayız’ dedi.”

Yener, Mustafa Sandal’dan sonra sahneye çıkmayı reddeden Uzi hakkındaki sorulara da şu yanıtı verdi: “Yeni nesil rütbesini bilmeli. Bir rahatsızlık duyuyorsan, sözleşmene ekleyeceksin ‘Ben en son çıkarım’ diye.”

YOUTUBE'DA SAHTE TIK ÇIKIŞI

Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde YouTube'da müzik dünyasındaki sahte tıklanmalara dikkat çekmişti. Yener şu açıklamayı yapmıştı:

"Biz böyle sahte tık sahtekarlıklarına ses çıkartmadan önce YouTube’da 300-500 milyon tıklanan tiplemeler vardı. Dünya listelerine giren, Beyonce’yi falan geçen. Şimdi 50 milyonu bile reklam basıp zar zor alıyorlar. E noldu ülkenin nüfusu mu azaldı? Ya da yurtdışı hayranlarınız uzaya mı taşındı? Yok, YouTube olaya el koydu. Reklam veren bana versin dedi. Şimdi başka platformlar ile aynı hikaye sürüyor. Bu manipülasyonlar ile dinleyicide star algısı yarattınız. Hiç bunlar gün yüzüne çıkmayacakmış gibi ortalıkta gezdiniz. Şimdi artık vakti geldi. Telefon çiftliği ile işi büyütenler sizin de oyununuz bozulacak”