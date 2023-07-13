Mustafa Sandal-Uzi tartışmasına Sinan Akçıl da dahil oldu

Uzi ve ekibi tarafından 'Uzi'nin hiçbir sanatçının (Mustafa Sandal'ın) altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konsere katılmadığı' açıklaması yapıldı. Mustafa Sandal'da Uzi'ye yanıt verdi. İkili sosyal medyadan atıştı. Günaydın'ın haberine göre bu tartışmaya Sinan Akçıl da dahil oldu.

SİNAN AKÇIL: UZİ EN SON ÇIKMAK İSTEYEBİLİR, BU NORMAL

Sinan Akçıl, "Uzi sitem etmekte bence haklı. Ya ayrı ayrı günlerde yapacaklar. Ya da en son Uzi'ye bırakacaklar. Kuşakların birbirini hazmetmesi lazım. Saygı tabii ki önemli ben de Mustafa Sandal'a saygı duyuyorum. Sahne olarak Uzi en son çıkmak isteyebilir. Bence bu çok normal" diyerek, rapçiye destek verdi.

''SERDAR'A ÇOK KIZGINIM''

Geçtiğimiz haftalarda da Serdar Ortaç'ın TikTok üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile ilgili de açıklama yapan Sinan Akçıl, "Serdar’a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum" cümlelerini kullanmıştı.