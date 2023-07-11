Mustafa Sandal-Uzi tartışmasında ikinci round: Sandal'dan cevap gecikmedi!

Rapçi Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edilmişti. Kendisine cevap hakkı doğan Uzi ve ekibi tarafından "Uzi'nin hiçbir sanatçının (Mustafa Sandal'ın) altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konsere katılmadığı" açıklaması yapıldı. Festivalde yer alan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan da bomba yanıt gecikmedi. İşte Mustafa Sandal-Uzi tartışmasının detayları...

OLAYLAR AĞRI KONSERİNİN İPTALİ İLE BAŞLADI

Olaylar, son zamanlarda popüler şarkılarıyla ön plana çıkan Rap şarkıcısı Uzi'nin Ağrı konserini iptal etmesiyle başladı.

MUSTAFA SANDAL'I KÜÇÜMSEYEN PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Uzi'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşıma göre kendisi ekonomik sınıf uçak biletlerini de kabul ettiğini ancak ön grup olarak sahneye alınacak olduğunu ve Mustafa Sandal'ın en son sahne alacağını bu yüzden konseri iptal ettiklerini bildirdi. Daha sonra Mustafa Sandal'ı küçümseyecek nitelikte bir paylaşımda bulundu.

İddiaların ardından "Uzi'nin hiçbir sanatçının altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konsere katılmadığı" açıklaması yapıldı.

MUSTAFA SANDAL'DAN YANIT GECİKMEDİ

Mustafa Sandal paylaşımında, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de... Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.