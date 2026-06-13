Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğulları Yaman mezun oldu

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2008 – 2018 yılları arasında evlilik yaşamıştı. Yavuz ve Yaman adında iki çocukları dünyaya gelen çift, boşandıktan sonra nafaka nedeniyle sık sık davalık olmuştu.

İkilinin oğulları Yaman, Tarabya İngiliz Okulu'ndan mezun oldu.

Emina Jahovic, törene küçük oğlu Yavuz ile birlikte geldi. Mustafa Sandal, oğlunun mezuniyet törenine 2022'de evlendiği Melis Sütşurup ile katıldı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Mustafa Sandal, mezuniyet töreninde çekilen fotoğrafı; "Canım oğlum Yaman'ım mezuniyetini görmek de kısmet oldu. Bu hayat yolculuğunda bir engeli daha aştın. Allah, üniversite mezuniyetini de görmeyi nasip etsin. Seninle gurur duyuyorum oğlum... Dipnot: Sıra sende canım Yavuz'um :)" mesajıyla paylaştı.