Mustafa Sandal: Yol arkadaşına kalpten sarılıyorsan, adımlarının çok fazla önemi yok

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Mutlu evliliklerini sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla gözler önüne seren ünlü çiftten Mustafa Sandal, romantik bir paylaşıma imza attı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Eşine sarılarak sahilde yürürken arkadan çekilen bir karelerini 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı; paylaşımına şu mesajı yazdı: Hayat yolculuğunda yürürken yol arkadaşına kalpten sarılıyorsan, adımlarının çok fazla önemi yok.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mustafa Sandal (@mustafasandal24)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü ismin kısa sürede 6 bine yakın beğeni alan gönderisine; "Mutluluğunuz bir ömür boyunca sürsün", "Ne güzelsiniz" ve "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.