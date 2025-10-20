Mustafa Sandal'a İngiltere'den ömür boyu vize
İngiltere Sanat Konseyi, bir ilke imza atarak şarkıcı Mustafa Sandal'ı "Uluslararası Sanatçı" statüsüne layık gördü ve kendisine ömür boyu geçerli vize ile oturum hakkı tanıdı. Sandal, bu gurur verici gelişmeyi, "Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici" sözleriyle dile getirdi.
İngiltere Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk şarkıcıyı 'Uluslararası sanatçı' statüsüne aldı. O isim Mustafa Sandal oldu
Statü gereği, İngiltere tarafından Mustafa Sandal'a ömür boyu geçerli vize ve oturum verildi.
"ONUR DUYDUM"
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Sandal, "İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye layık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum!" dedi.
Kariyerinin ilk gününden itibaren hayranlarından aldığı karşılık ve pozitif enerjiyi her daim dünyanın dört bir köşesine ulaştırmak ve iletmek için ter döktüğünü dile getiren ünlü şarkıcı, "Pop müzik eşliğinde, Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici!" dedi.