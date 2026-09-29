Mustafa Sandal'dan açıklama: Melis Sandal ile ortak işimiz yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mal varlığına tedbir konulduğu bildirildi. Tedbir kararı uygulanan isimler arasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup'un da bulunduğu belirtildi.

MUSTAFA SANDAL'DAN AÇIKLAMA

Mustafa Sandal’ın da soruşturma başlamadan önce Dubai’den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine Sandal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ORTAK İŞİMİZ OLMAMIŞTIR"

Eşi Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında ortaya atılan iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesini eleştiren Sandal, "Melis ile karı-koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.