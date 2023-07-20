Mustafa Sandal'dan çalıntı şarkı tepkisi: Oh ne ala

Mustafa Sandal'ın 2004 yılında çıkardığı 'İste' albümünde yer alan 'İsyankar' şarkısı, Sandal ile Payman arasında gerginliğe neden olacağa benziyor. Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin kendisini uyarmasıyla kendisine ait ‘İsyankar’ şarkısının melodisinin kullanıldığını öğrendi.

Twitter hesabından Payman’ın ‘İst Mir Egal’ adlı şarkısının klibini paylaşan Sandal, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

''ALMANLAR ŞARKIMIZI ÇALMIŞ SÖYLEMİYORSUNUZ''

Sandal, paylaşımında “Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz? Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi. YouTube’da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! Avukatım ilgilenecek” ifadelerini kullandı.