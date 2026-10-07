Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

Geçtiğimiz günlerde tedavisine evde devam ettiği açıklanan Soner Olgun'un sağlık durumu kötüleşti.

SONER OLGUN ENTÜBE EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan 67yaşındaki Olgun'un entübe edildiği belirtildi.

Ünlü şarkıcı, "Beni evime götürün" demiş ve doktorların da değerlendirmesiyle hastaneden çıkarılmıştı. Müzisyenin tedavisi evinde sürdürülüyordu.

SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Fethiye’de tamamlayan sanatçı, ardından Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümünde tamamladı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği’nin modern yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sahne performanslarıyla dikkat çeken sanatçı, uzun yıllar boyunca birçok albüme imza attı ve Türk müziğine önemli katkılar sundu.

Sanatçıya yaklaşık 2025 yılının ilkbaharında pankreas kanseri teşhisi konuldu. Soner Olgun, tedavi sürecinde ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gördü.

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Aralık 2025’te yaptığı açıklamada tedavilerinin tamamlandığını belirten Olgun, “Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı” demiş ve doktor takibinde olduğunu, müzik çalışmalarına ve sahne programlarına devam ettiğini ifade etmişti.