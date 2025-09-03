Nagihan Karadere'ye ameliyat sonrası bir zarf dolusu altın hediyesi

Nagihan Karadere gerek değişimi gerekse de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2024 sezonunda sakatlık yaşayan Nagihan Karadere, önceki gün ameliyat oldu.

ZARF DOLUSU ALTIN GELDİ

Karadere, dizinden geçirdiği ameliyat öncesi sosyal medya hesabından "Dua edin" diyerek takipçilerinden destek istedi. Karadere'ye arkadaşından bir zarf dolusu altın geldi.

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Karadere "Görgüsüzlüğü sevmem ama hiç böyle bir şey görmedim. 50 gram, 100 gram, külçeler... İnanamıyorum. Şoklar içerisindeyim bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" ifadelerini kullandı.