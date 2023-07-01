Naomi Campbell, 53 yaşında ikinci kez anne oldu: “Anne olmak için hiçbir zaman geç değildir”

Podyumların en efsane modellerinden Naomi Campbell, yaptığı bir paylaşım ile 53 yaşında tekrar anne olduğunu açıkladı. Paylaşımda Naomi Campbell kucağında yeni doğmuş bebeğini tutarken, modelin iki yaşındaki ilk çocuğunun da bebeğin elini tuttuğu görülüyor. Ünlü modelin ilk çocuğu bir kız ve Mayıs 2021 yılında dünyaya gelmişti.

Naomi Campbell, paylaşımında şu cümleleri kayda geçti: “Benim küçük sevgilim, bil ki varlığınla bizi şereflendirdiğin andan itibaren ölçülemez bir şekilde değer verildiğin ve sevgiyle sarmalandın." “Tanrıdan gerçek bir armağan. Şanslıyım. Hoşgeldin bebeğim. Anne olmak için hiçbir zaman geç değildir.”