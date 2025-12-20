NASCAR şampiyonu Greg Biffle ve ailesi uçak kazasında hayatını kaybetti

NASCAR şampiyonu Greg Biffle, eşi Cristina Biffle, çocukları ve beraberlerindeki üç kişiyle birlikte geçirdikleri uçak kazasında hayatını kaybetti. Kazadan dakikalar önce Cristina Biffle’ın annesine gönderdiği kısa mesaj yürekleri burktu.

"YIKILDIK"

People Dergisi'nin haberine göre; 18 Aralık Perşembe günü meydana gelen kazadan hemen önce Cristina Grossu Biffle, uçaktan annesi Cathy Grossu’ya mesaj gönderdi. Acılı anne, yaşadığı son anları gözyaşları içinde anlatarak; "Uçaktan bana mesaj atarak sadece; 'Başımız dertte' diyebildi. Sonrasında hiçbir haber alamadım. Yıkıldık, kalbimiz paramparça" ifadelerini kullandı.

KAZADA TOPLAM 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada toplam 7 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında; ABD’li eski NASCAR pilotu ve şampiyonu Greg Biffle, eşi Cristina Biffle, çiftin 5 yaşındaki oğulları Ryder, Biffle’ın eski eşi Nicole Lunders’tan olan 14 yaşındaki kızı Emma, Dennis Dutton ve oğlu Jack ile Craig Wadsworth’un bulunduğu açıklandı.

Ailenin Florida’ya bir doğum günü tatili için seyahat ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin ilk saatlerde hayatını kaybedenlerin kimlikleri resmi olarak açıklanmadı. Acı haberi ise ailenin yakın dostu olan ABD Temsilcisi Richard Hudson, sosyal medya platformu X üzerinden doğruladı.

"DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM"

Richard Hudson paylaşımında; "Greg, Cristina ve çocuklarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Onlar hayatlarını başkalarına yardım etmeye adamış insanlardı. Greg, milyonları heyecanlandıran bir NASCAR şampiyonuydu ancak her şeyden önce olağanüstü bir insandı" ifadelerine yer verdi.