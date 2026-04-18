Natalie Portman üçüncü bebeğine hamile olduğunu açıkladı

Natalie Portman, 11 yıl süren evliliğin ardından Mart 2024’te Fransız koreograf Benjamin Millepied ile yollarını resmen ayırmıştı. Bu evlilikten 14 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı bulunan Portman, boşanmanın üzerinden bir yıl geçmeden hayatında yeni bir sayfa açtı.

İlk kez Fransız basını tarafından görüntülenen Portman ve Fransız girişimci Tanguy Destable’ın ilişkisi, Mart 2025’te doğrulandı. Portman, üçüncü bebeğini beklediği haberini Harper’s Bazaar ABD’ye verirken, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:



“Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Sadece minnettarım. Bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum.”