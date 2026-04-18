Natalie Portman üçüncü bebeğine hamile olduğunu açıkladı
Oscar ödüllü aktris Natalie Portman, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. 44 yaşındaki oyuncu, yeni bebeğini partneri Tanguy Destable ile birlikte kucağına alacak.
Sinema dünyasının başarılı isimlerinden Natalie Portman, özel hayatında yeni bir heyecan yaşıyor. 44 yaşındaki Oscar ödüllü aktris, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Portman’ın Fransız partneri Tanguy Destable ile birlikteliğinden beklediği bu ilk bebek, oyuncunun önceki evliliğinden olan iki çocuğuna kardeş olacak.
"TANGUY VE BEN ÇOK HEYECANLIYIZ"
Natalie Portman, 11 yıl süren evliliğin ardından Mart 2024’te Fransız koreograf Benjamin Millepied ile yollarını resmen ayırmıştı. Bu evlilikten 14 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı bulunan Portman, boşanmanın üzerinden bir yıl geçmeden hayatında yeni bir sayfa açtı.
İlk kez Fransız basını tarafından görüntülenen Portman ve Fransız girişimci Tanguy Destable’ın ilişkisi, Mart 2025’te doğrulandı. Portman, üçüncü bebeğini beklediği haberini Harper’s Bazaar ABD’ye verirken, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
“Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Sadece minnettarım. Bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum.”
ÇOCUKLARININ KARİYERİNDEKİ ROLÜ
Portman, çocuklarını kameralardan uzak tutmaya özen gösterse de, onların kendi kariyer kararları üzerindeki etkisini gizlemiyor. "Thor: Love and Thunder" filmindeki rolünü çocuklarının ısrarıyla kabul ettiğini belirten aktris, 2022 yılında Variety'ye verdiği bir demeçte kariyerine bakışını şöyle anlatmıştı:
“Kariyerimin sadece çocuklarımı etkilemeye çalıştığım bir evresinde olduğumu hissediyorum.”
AİLE İÇİNDEKİ YENİ BAŞARILAR
Oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında Jimmy Fallon’un programına katıldığında, 14 yaşındaki oğlu Aleph’in Vanté isimli kendi moda markasını kurduğunu gururla paylaşmıştı:
“14 yaşındaki oğlum, Vanté adında bir giyim hattı kurdu. Onunla çok gurur duyuyorum. Her şeyi gerçekten tek başına yaptı. Ben de sahnede onun tişörtlerinden birini giydim. Kendimi onun için bir reklam panosu gibi hissettim. Çok heyecan vericiydi.”