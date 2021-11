Natalie Wood’un kardeşinin iddiası: Kirk Douglas ablama cinsel saldırıda bulundu

1981 yılında esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden Amerikalı oyuncu Natalie Wood'un kızkardeşi, Lana Wood, 9 Kasım Salı günü yayınlanacak olan "Little Sister" adlı anı kitabında, Kirk Douglas'ın, ablasına 17 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğunu yazıyor.

Kirk Douglas'ın 1955 yazında Türkiye'de "Çöl Aslanı" ismiyle vizyona giren "The Searchers" adlı filmin çekimi sırasında Natalie Wood'a saldırdığı öne sürülüyor.

BBC'nin aktardığı habere göre Lana Wood, annesinin, Natalie Wood'a bazı kapıların açılmasına yardım edebileceği düşüncesiyle onu Chateau Marmont otelinde Kirk Douglas ile buluşturduğunu anlatıyor.

O sırada 30'lu yaşlarında olan Douglas, Spartacus, The Bad and the Beautiful ve Gunfight at the OK Corral gibi filmlerde rol alan Hollywood'un yükselen aktörlerinden biriydi.

Lana Wood yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: "Ablamın (Natalie Wood) arabaya geri dönüp kapıyı çarpıp kapatarak beni uyandırmasından önce uzun bir zaman geçmiş gibiydi, korkunç görünüyordu. Çok dağınık ve çok üzgündü. Annemle birbirlerine fısıldamaya başladılar. Onları gerçekten duyamadım ya da ne dediklerini anlayamadım. Görünüşe göre kız kardeşime kötü bir şey olmuştu, ama o şey her ne ise görünüşe göre bundan bahsetmek için çok gençtim." diyor.

O sırada 8 yaşında olan Lana Wood, ablası ve annesinin, Kirk Douglas'ı kendisine saldırmakla alenen suçlamanın Natalie'nin kariyerini mahvedeceğini kabul ettiğini belirtiyor.

Lana Wood, ablasının Kirk Douglas'ın oteldeki suitine girdiğini anlattıktan sonra "Beni incitti Lana" dediği zamana kadar kız kardeşinin ne olduğunu söylemediğini yazıyor.



Kirk Douglas, Şubat 2020'de 103 yaşında öldü. Olaya ilişkin söylentiler o kadar yayılmıştı ki, Natalie Wood'un adı Kirk Dougles'ın öldüğü zaman Twitter'da trend oldu.

Kirk Douglas'ın oğlu aktör Michael Douglas, ajans aracılığıyla yayımladığı açıklamada "Her ikisi de huzur içinde yatsın" dedi.

Natalie Wood, Kasım 1981'de Kaliforniya'daki Santa Catalina adasına bir hafta sonu tekne gezisinde boğularak gizemli bir şekilde öldü.

Yetkililer başlangıçta ölümün kaza sonucu boğulma olduğuna karar verdiler, ancak bu, yıllar süren incelemeler ve daha fazla tanık ortaya çıktıktan sonra değişti. Başlangıçta bir kaza olarak kabul edilen ölüm nedeni, 2012 yılında belirlenemeyen faktörler olarak değiştirildi. Ölümü tam bir gizemdi.

O sırada evli olduğu Robert Wagner 2018 yılında polis tarafından "şüpheli" olarak tanımlanmıştı.