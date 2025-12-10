Naz Şahin Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor mu? Açıklama geldi

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ağustos ayında biten ilişkisi, sosyeteden magazin gündemine kadar herkesin merak ettiği başlıca konu olmuştu.

Kısa bir süre önce Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı, önceki gece Miami'de bir partide Naz Şahin ile görülmüştü.

İkilinin Miami’de önce bir partide, ardından alışverişte görüntülenmesi aşk haberlerini beraberinde getirdi.

"ÇOK ESKİ ARKADAŞIM"

Ancak iddiaya göre Naz Şahin’den aşka yalanlama geldi. “Gel Konuşalım” programında, Şahin’in yakın çevresine “Hakan benim çok eski arkadaşım” dediği öne sürüldü.