Nazan Öncel, evlilik tekliflerine nasıl yanıt verdiğini anlattı: Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen

Nazan Öncel, kendisine ısrarla evlilik teklif edenlere nasıl yanıt verdiğini anlattı. Öncel hem video kaydı alarak hem de yazılı olarak Instagram’da takipçileriyle paylaştığı yanıtında nasıl bir insan olduğunu açıkladı.

"Sen bunu bir daha düşün istersen diyorum"

Sanatçı yayınladığı videoda “Nazo gel benimle evlen diyor. Gurur duydum şekerim de ben üç otuzu devirmişim ne yapacaksın beni bu saatten sonra? dedim. Karım ol diyor. Peki benim böyle bir arayış içerisinde olduğumu sana kim söyledi? Ben eskisini ve yenisini beş gün arayla kaybetmişim sen bunu bir daha düşün istersen diyorum arkasına bakmadan kaçıyor” dedi.

"Ciddiyetimi bilen bilir sululukları sevmem"

Nazan Öncel, ilginç açıklamasında şunları söyledi: Son altı senedir birileri çıkıp 'Evlen benimle' diyor. Tamam da, 'da'sı var işte. Yalnızlık Allah'a mahsustur ama bizim gibi maddi - manevi özgürlüğünü eline almış insanların kimseye ihtiyacı yoktur. İşin aslı bu. Öte yandan ben çok sıkıcıyımdır, ciddiyetimi bilen bilir sululukları sevmem. Okur da okurum, piyanonun başından kalkmam, gezip tozmadan habire çalışırım, evin içinde bir aşağı bir yukarı gezinirken sürekli mırıldanırım, ömrümü adadığım bir mesleğim var. Bu iş yaşa - başa bakmaz, yazar da yazarım, şarkı yazmasam hikâye yazar, roman yazar, aranjman yaparım, dikiş dikerim, yün örerim resim mesim yaparım bir dakika boş duramam.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nazan Öncel (@nazanoncel)'in paylaştığı bir gönderi

"Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen"

Nazan Öncel daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü: Uykuda dinlenirim sadece. Onu da kimseyle paylaşmam. Bu benim için çok büyük bir adımdır ki bu da olacak şey değildir. Huysuz, titiz, düzen manyağı, hijyen manyağı zor beğenen biriyim; kolay değildir böyle insanlarla yaşamak. Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen senin haberin var mı bundan? Yok. 'Ya işte bir de bunlar var ona göre şekerim' diyecektim de artık o kadar da yıkmayayım' dedim hayallerini.

Nazan Öncel 18 Mayıs 2017’de oğlu Serkan’ın babası Salih Öncel’i, 5 gün sonra da 30 yıllık yol arkadaşı Akşit Togay’ı kaybetmişti.