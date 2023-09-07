'Ben Sokak Kızıyım', Gitme Kal Bu Şehirde', 'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar', 'Ukala Dümbeleği', 'Geceler Kara Tren' gibi birçok sevilen şarkının mimarı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı.

Son durumunu sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı sigarayı bıraktığını açıkladı. Nazan Öncel'e takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

'SİGARA İNSANIN DÜŞMANIYLA SEVİŞMESİ GİBİ'

Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu; "Sigara, insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir".

"Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma... Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık."

'ÇİÇEKLER AÇSIN İÇİNİZDE'

Öncel'e, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden 'geçmiş olsun' dilekleri yağdı.

- Her şerde bir hayır... Yeni hayata merhaba. Çiçekler açsın içinizde.

- Sağlığınız için iyi bir adım, sizi seviyoruz...

- Çok çok geçmiş olsun canım Sokak Kızı’m.