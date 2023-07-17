Nazan Öncel takipçilerini geçmişe götürdü: "Sene 1996... Sokak Kızı’nı çıkartacağım!"

1996 yılında çıkardığı 'Sokak Kızı' albümünden parçaları Erkin Koray'a dinleten ve görüşlerini alan Öncel, usta sanatçı ile bir anısını paylaştı.

Twitter hesabından bu fotoğrafı yayınlayan ünlü şarkıcı altına şu notu düştü:

"Sene 1996; Sokak Kızı’nı çıkartacağım 'Erkekler De Yanar' ve 'A Bu Hayat’ta Erkin Koray’dan 20 yıl sonra pavyon bağlaması kullandığım için nezaketen dinletmek istedim. Davetimi kırmadı var olsun kalktı geldi. Şarkıları dinlediğimiz o an. Çok severiz şarkılarını. O bir efsanedir.

Sene 1996; Sokak Kızı’nı çıkartacağım Erkekler De Yanar ve A Bu Hayat’ta Erkin Koray’dan 20 yıl sonra pavyon bağlaması kullandığım için nezaketen dinletmek istedim davetimi kırmadı var olsun kalktı geldi. Şarkıları dinlediğimiz o an. Çok severiz şarkılarını. O bir efsanedir. 💎… pic.twitter.com/pA7UXNkW0z — Nazan Öncel (@nazan_oncel) July 16, 2023

Fotoğrafa sanatçının hayranlarından beğeni yağdı.