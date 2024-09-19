Anasayfa Magazin Nazan Öncel'den estetik yorumu: "Kendime kıyamam, böyle geldim böyle gitmek isterim"
Nazan Öncel'den estetik yorumu: "Kendime kıyamam, böyle geldim böyle gitmek isterim"
Şarkıcı Nazan Öncel, yayınladığı videoda estetikle ilgili düşüncelerini dile getirdi.
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2000'li yılların efsanelerinden biri olan Nazan Öncel, estetikle ilgili düşüncelerini dile getirdiği bir video yayınladı.
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"Ne olmuş Nazan sana?' diye soruyorsunuz. Ne olacak güzelim, zamanın eli değmiş diyeceksiniz" diyen Nazan Öncel, yaşlanmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
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Daha sonra sözlerine; "Yüzüme bakıyorsunuz; 15... Yaşımı soruyorsunuz 105... Öyle komik durumlara düşmek istemem açıkçası" şeklinde devam eden 68 yaşındaki şarkıcı, estetik operasyonlara dair eleştirilerde bulundu.
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Nazan Öncel; "Hayat bu, hiç belli olmaz. Belki bir gün hiç beklenmedik bir aşka toslarsam, tükürdüğümü de yalarım" diyerek, aşkın her yaşta mümkün olabileceğinin altını çizdi.