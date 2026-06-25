Nazlı Bulum ile Doruk Kaya evlendi
Oyuncu Nazlı Bulum, uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdürdüğü kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile hayatını birleştirdi. İlişkilerini gözlerden uzak ve sakin yaşamayı tercih eden asil çift, birlikteliklerini resmiyete dökerek dünyaevine girdi.
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Nazlı Bulum, 5 yıllık sevgilisi Doruk Kaya ile birlikteliğini resmiyete taşıdı. İkili, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturdu.
NAZLI BULUM VE DORUK KAYA EVLENDİ
Bulum ile Kaya'nın bu mutlu gününde arkadaşları yalnız bırakmadı.
İkilinin nikâhına dair fotoğraflar, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.