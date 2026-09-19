Nazlı Ceren Köksal: Tam 4 yıl oldu bugün

2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Kopil' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Serhan Arslan, 2022 yılında modacı Nazlı Ceren Köksal ile Atina'da nikah masasına oturmuştu.

Özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan kaçınan ünlü çift, mutlu evliliklerine devam ediyor.

Nazlı Ceren Köksal, Serhan Arslan ile evliliğinin 4'üncü yılını sosyal medya hesabından kutladı.

"10 YILDIR SANA AŞIĞIM"

Düğünlerinden anları takipçileriyle buluşturan Köksal, şu ifadeleri kullandı: Tam 4 yıl oldu bugün. Ama 10 yıldır sana aşığım. (Çılgınlık!) Ve her nasılsa, her geçen gün sana daha da aşık olarak uyanıyorum. Benim olduğun için ne kadar şanslıyım. Mutlu yıllar sevgilim.

Nazlı Ceren Köksal'ın paylaşımı, takipçilerinden tebrik yorumları ve beğeni aldı.