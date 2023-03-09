Nazlı-Hacı Sabancı çiftinden bebek paylaşımı

Nazlı ve Hacı Sabancı çifti 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla dünya evine girdi. Çift, 25 Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. Bir süredir bebek bekledikleri ileri sürülen ikili, müjdeli haberi duyurdu.

SABANCI ÇİFTİNİN BEBEK SEVİNCİ

Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı Instagram’da yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurdu. Nazlı Sabancı paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle “3” notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu güzel habere, ünlü çiftin sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.