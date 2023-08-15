Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin mutlu günü

Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin mutlu günü... İkilinin bir kızı oldu.

Çift 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla mutluluğa ‘evet’ demişti. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapmıştı.

KIZLARI OLDU

Nazlı Sabancı, özel bir hastanede kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinin kızlarına Arzu Alara adını verdikleri öğrenildi. Nazlı Sabancı'nın yakın arkadaşı Benan Terzioğlu, 'Teyze oldum' hikayesi ile bu müjdeli haberi paylaştı.