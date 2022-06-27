Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğününden kareler! Kim, ne giyindi?
Ünlü çift Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. Çifti bu mutlu gününde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı.
Cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, 2021 senesinin Ekim ayında Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. Nazlı Kayı'nın üvey babasının vefatı nedeniyle çift, düğün törenini ertelemek durumunda kalmıştı. Uzun zamandır ünlü çiftin düğün töreni merakla bekleniyordu. Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, bir senenin ardından Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle kutlama gerçekleştirdi.
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Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, evliliklerinin üzerinden bir sene geçtikten sonra Çırağın Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni gerçekleştirdi.
Çifti bu mutlu gününde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Hacı Sabancı düğününde siyah smokin takım tercih ederken, Nazlı Kayı 'Zuhair Murad' imzalı taşlı gelinliğiyle göz kamaştırdı.
Nazlı Kayı, after party elbisesinde Vivienne Westwood markalı bir elbise tercih etti.