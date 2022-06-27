Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğününden kareler! Kim, ne giyindi?

Cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, 2021 senesinin Ekim ayında Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. Nazlı Kayı'nın üvey babasının vefatı nedeniyle çift, düğün törenini ertelemek durumunda kalmıştı. Uzun zamandır ünlü çiftin düğün töreni merakla bekleniyordu. Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, bir senenin ardından Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle kutlama gerçekleştirdi.

-Nikah töreninden de kareler görmek için 'Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi' haberimize bakabilirsiniz.