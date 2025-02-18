Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın yeni pozunu paylaştı

İş insanı Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından kızı Arzu Alara'nın yeni fotoğrafını paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın yeni pozunu paylaştı - Resim : 1

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. 

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Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın yeni pozunu paylaştı - Resim : 2

25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos 2023'te dünyaya geldi.Ünlü çift, kızlarına Arzu Alara adını verdi.

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Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın yeni pozunu paylaştı - Resim : 3

Nazlı Sabancı henüz yüzünü göstermediği kızları Arzu Alara’yı zaman zaman paylaşıyor.

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Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın yeni pozunu paylaştı - Resim : 4

Instagram'ı aktif olarak kullanan 31 yaşındaki Nazlı Sabancı, bugün kızının yeni fotoğrafını paylaştı. Sabancı'nın kızının sevimli karesini paylaştığı story kısa sürede çok beğenildi.