Nazlı Sabancı, Marakeş tatilinden kareler paylaştı
Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı, tatil yapmak için Fas'ın Marakeş şehrine gitti. Sosyetik çift Marakeş tatilinden karelerini takipçileriyle paylaştı.
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Uzun süre aşk yaşayan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu.2023'ün ağustos ayında kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
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İş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ile tatil yapmak için Fas'ın en çok ziyaret şehirlerinden Marakeş'e gitti.
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Yakın arkadaşlarıyla çıktıkları tatilde bol bol kültür ve sanat gezisi yapan Sabancı çifti, karelerini de sosyal medya hesabından paylaştı.
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Eşine poz veren Nazlı Sabancı, fotoğrafları; "Sevdiklerim ve ben" notuyla yayımladı.