Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'dan Yunanistan'da yeni aşk pozu

2021 yılında sade bir törenle hayatlarını birleştiren, 2022'de görkemli bir düğün yapan ve 2023 yılında kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti, sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan çift, takipçileriyle yeni bir kare paylaştı. Nazlı Sabancı'nın Instagram hesabından paylaştığı bu yeni aşk pozu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Monako'da yaptıkları tatille de dikkat çeken çift, hem şık stilleri hem de samimi pozlarıyla cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor.