Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın kızı Arzu Alara 2 yaşına girdi: "15 Ağustos benim için sonsuza kadar değişti... "

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara'nın 2. yaşını kutladılar. Nazlı Sabancı eşi ve kızıyla çekildiği fotoğraflara, "15 Ağustos benim için sonsuza kadar değişti... Arzu Alara’nın 2 yaşında" notunu düştü.
İş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, 15 Ağustos 2023'te dünyaya gelen kızları Arzu Alara'nın 2. yaşını kutladı.
Çift, kızları için donut ve dondurma temalı eğlenceli bir doğum günü partisi düzenledi.
Kızının yüzünü henüz göstermeyen Nazlı Sabancı, doğum günü kutlamasına ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı
Eşi ve kızıyla çekildiği fotoğraflara, "15 Ağustos benim için sonsuza kadar değişti... Arzu Alara’nın 2 yaşında" notunu düşerek o özel anın kendisi için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.