Nazlı Sabancı'dan kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya doğum günü kutlaması: "Bana kayınvalideden öte anne oldunuz"
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, 60. yaş gününü kutladı. Arzu Sabancı'nın yeni yaşı, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşımlarla kutlandı. Gelini Nazlı Sabancı da kayınvalidesinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlayarak iyi dileklerini iletti.
Son dönemde oğlu Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile ayrılığı nedeniyle gündemde olan Arzu Sabancı, 60. yaş gününü kutladı. Sabancı ailesinin fertleri, bu özel günü sosyal medya paylaşımlarıyla taçlandırdı.
Gelinleri Nazlı Sabancı, kayınvalidesinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Nazlı Sabancı, "7 Eylül bizim için çok önemli bir gün. İyi ki doğdunuz" yazdı.
Daha sonra da Arzu Sabancı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sabancı, "Bana kayınvalideden öte anne oldunuz. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Nazlı Sabancı'nın bu içten mesajına kayıtsız kalmayan Arzu Sabancı ise gelinine "Canım kızım. Sağlıkla, hep beraber inşallah" şeklinde yanıt verdi.