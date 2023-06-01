Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın düğünü, geçtiğimiz sene Haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşmişti. Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda ise müjdeli haber gelmişti. Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

Nazlı Sabancı'dan yeni hamilelik pozu

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı son olarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yemi bir paylaşım yaptı. Kırmızı bir pantolon-ceket takımının içine siyah bir bluz giyen Sabancı, aynanın karşında çekildiği fotoğrafa; "3trd trimester (Üçüncü üç aylık dönem) notunu yazarak nazar boncuğu emojisi ekledi.

Müjdeli haberi sosyal medyadan vermişlerdi

Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda ise müjdeli haber gelmişti. Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Sosyetik güzel, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düşmüştü.