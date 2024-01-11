Nebahat Çehre, İlber Ortaylı ile bir araya geldi: Muhteşem sohbetine doyamadım

Usta oyuncu Nebahat Çehre, iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden Demet Sabancı’nın geçtiğimiz günlerde evinde düzenlediği yeni yıl davetine katıldı. Davetin konukları arasında tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da vardı. Nebahat Çehre ve İlber Ortaylı davette bir araya gelerek sohbet etti.

"Muhteşem sohbetine doyamadım"

Nebahat Çehre, fotoğraflarına "Sevgili İlber Ortaylı Hocam ile keyifli sohbetten küçük bir anı. Muhteşem sohbetine doyamadım" notunu düştü.

Fotoğraflara Çehre’nin takipçilerinden hem beğeni hem de yorum yağdı. Takipçiler fotoğrafın altına "Asilliğiniz, zarafetiniz bayılıyorum size", "Asalet akıyor kareden", "İki efsane yan yana" gibi yorumlar yapıldı.