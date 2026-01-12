Nebahat Çehre, vasiyetini hazırladı: "Herkes benden sonra rahat etsin"

Türk sineması ve televizyon dünyasının efsane ismi Nebahat Çehre, 64 yıllık sanat kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 1961 yılında "Yaban Gülü" filmiyle adım attığı oyunculuk hayatında 110 yapımda rol alan 81 yaşındaki usta sanatçı, kariyerinin en ikonik rollerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl'daki Ayşe Hafsa Sultan karakterine dair yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Canlandırdığı karakterin ölüm sahnesini bugüne kadar hiç izlemediğini belirten Çehre, bunun nedenini derinlerde yatan ölüm korkusuna bağladı. Katıldığı programda bu korkusunu şu sözlerle dile getirdi:

"Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama bu korkuyu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu aşamıyorum."

Bu korkusuna rağmen hayatın gerçeklerine karşı hazırlıklı olmayı seçen usta oyuncu, annesinin vefatından sonra vasiyetini hazırladığını açıkladı. Yaklaşık 10 yıl önce bu kararı aldığını belirten Çehre, vasiyetini hazırlama amacını ise "Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım" diyerek özetledi. İçeriğine dair detay vermediği vasiyetiyle, kendisinden sonrasını planlayarak sevdiklerinin huzurunu güvence altına almayı hedeflediğini belirtti.