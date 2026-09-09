Nebahat Çehre'den 80'ler akımına gönderme: Biz içinden geldik

Yapay zeka uygulamaları ile günümüz fotoğraflarını 1980'li yıllarda çekilmiş gibi dönüştürme akımı sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu akıma ünlüler de katıldı. Televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları, fotoğraflarını yapay zeka ile o dönemin modasına şekillendirdi.

NEBAHAT ÇEHRE AKIMA DAHİL OLDU

82 yaşındaki Nebahat Çehre, sosyal medyada viral olan 80'ler akımına kendi fotoğrafıyla dahil oldu.

Yapay zeka yerine kendisinin 1980'lerde çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayan Nebahat Çehre, şu notu düştü: Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor. 80'ler akımına ben de katılayım dedim… Ama küçük bir farkla: Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçekten 80’ler. 'Büklüm Büklüm' günlerinden… Filtre yok, AI yok; bolca 80’ler ihtişamı var.

ZAFER ERGİN DE NEBAHAT ÇEHRE'YE UYDU

Usta oyuncu Zafer Ergin de Nebahat Çehre'nin ardından eski bir fotoğrafını yayımladı.

84 yaşındaki Ergin, "Yapay değil gerçek bir 80’ler fotoğrafı koyalım. 80’ler… Sözün kıymetli, dostluğun gerçek, hayatın daha sade olduğu yıllardı" ifadelerine yer verdi.