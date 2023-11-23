Nebahat Çehre'den, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a: Yolunuz açık olsun güzel çocuklarım

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i buluşturan Netflix yapımı İstanbul İçin Son Çağrı filminin dün akşam galası yapıldı. Aşk-ı Memnu dizisinde başrolleri birlikte paylaşan Nebahat Çehre de ikilinin fotoğrafını paylaşarak şans diledi.

Nebahat Çehre'den, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a: Yolunuz açık olsun güzel çocuklarım

2008'de başlayan ve 2010'da sona eren "Aşk-ı Memnu" dizisiyle milyonları kendilerine hayran bırakan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi.  Tatlıtuğ ve Saat'in 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak filmi 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galası dün akşam gerçekleşti.  

"Yolunuz açık olsun güzel çocuklarım"

Aşk-ı Memnu dizisinde başrolleri birlikte paylaşan Nebahat Çehre de ikilinin fotoğrafını paylaşarak şans diledi. 

Usta oyuncu gönderisinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un filminden kareleri paylaşarak "Yolunuz Açık Olsun. Benim Güzel Çocuklarım" notunu düştü.  

 
 
 
 
 
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