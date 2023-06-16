Nebahat Çehre'den 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması: Bana teklif gelmişti

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde yaşam verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre'den şaşırtan bir açıklama geldi. Oyuncu Nebahat Çehre, 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında bir açıklama yaptı.

Çehre, dizideki Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı Sönmez karakterinin ilk önce kendine teklif edildiğini söyledi.

Snob Magazin'in haberine göre, Çehre söz konusu teklif için ''Kızılcık Şerbeti'ndeki anneanne (Sönmez) karakteri için bana teklif gelmişti ama o karaktere ben uygun değildim'' açıklamasını yaptı.