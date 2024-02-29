Nebahat Çehre'den samimi itiraf: "1988'den beri aşık olmadım"

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Nebahat Çehre son olarak hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Nebahat Çehre'den samimi itiraf: "1988'den beri aşık olmadım" - Resim : 1

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in başrollerini paylaştığı dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre, o rolü ile hafızalara kazındı.

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Nebahat Çehre'den samimi itiraf: "1988'den beri aşık olmadım" - Resim : 2

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has tarzı ile çok konuşulan Nebahat Çehre, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

 

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Nebahat Çehre'den samimi itiraf: "1988'den beri aşık olmadım" - Resim : 3

"1988'den beri aşık olmadım"

Çehre, "Hiçbir zaman rol gereği bir erkekle yatağa girmedim. 1988'den beri aşık olmadım, yalnızım." ifadelerini kullandı.

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Nebahat Çehre'den samimi itiraf: "1988'den beri aşık olmadım" - Resim : 4

"Estetiğim yok, botoksum var"

Son dönemlerde ünlü isimlerin yaptığı estetikler gündem oluyor. Konuyla ilgili konuşan oyuncu, "Estetiğim yok, botoksum var." dedi.