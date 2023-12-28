Nebahat Çehre’den yeni yıl paylaşımı: 2023 yılı seni yaşamamayı dilerdim

Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nebahat Çehre sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Çehre'den 'yeni yıl' ve 'deprem' temalı yeni bir paylaşım geldi.

"2023 YILI SENİ YAŞAMAMAYI DİLERDİM"

Çehre, bir çam ağacının yanında çektirdiği pozunu paylaştı. O pozun altına ise "2023 yılı seni yaşamamayı dilerdim. 2024 bütün dünyaya sevgi diliyorum. Deprem konusunda daha bilinçli olduğumuz, savaşların olmadığı, sanatın siyasetten daha fazla konuşulduğu, mutluluk, sağlık ve bol kahkaha diliyorum. Sizleri seviyorum" notunu düştü.