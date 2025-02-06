Necla Nazır hastaneye kaldırıldı!
Yeşilçam efsanelerinden ünlü sanatçı Necla Nazır böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı.
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Ateş Böceği, Delisin, Çeşme, Batan Güneş, Umut Dünyası gibi birçok Yeşilçam filminde oynayan sanatçı Necla Nazır'dan üzen haber geldi.
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Sabah'ın haberine göre, 68 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. Hastanede görüntülenen Nazır'ın, böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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2 Ocak'ta 30 yıllık eski eşi Ferdi Tayfur'u kaybeden Necla Nazır, uzun süre cenaze namazındaki tartışmalar nedeniyle gündemdeydi.
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"DEMEK Kİ KIYMETLİ BİRİYMİŞ"
Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada
"Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.