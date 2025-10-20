Necmi Yapıcı, Tarık Akan'ın oğulları Barış Zeki ve Yaşar Özgür Üregül ile poz verdi

Tarık Tahsin Üregül ya da sahne adıyla Tarık Akan 13 Aralık 1949, İstanbul'da doğdu. Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti.

Tarık Akan'ın çocukları Barış Zeki ve Yaşar Özgür Üregül babalarının izini farklı alanlarda sürdürüyor. Özellikle soyadını yaşatan Barış Zeki Ercan (Üregül), kendisi de oyunculuk kariyerine devam ederek sanat camiasında babasının bıraktığı yerden ilerliyor.

TARIK AKAN'IN OĞULLARIYLA POZ

Son olarak oyuncu Necmi Yapıcı, sosyal medya hesabından Tarık Akan'ın oğulları Barış Zeki ve Yaşar Özgür Üregül ile pozunu paylaştı.

"BU KARELER GECE SONUNDA ÇEKİLDİ"

Yapıcı, paylaşımına şu notu ekledi; "Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Tarık Akan'ın oğulları Barış Zeki ve Yaşar Özgür Üregül kardeşlerin arasında 1.71 boyumla ben. Zıpladım ama yine olmadı hala bir 10-15 santim kaldı aramızda. Taş okul öğrencileri, öğretmenleri ve yakın dostlarıyla ustanın doğum gününü klasikleşmiş filmlerinin müzikleriyle şarkılarıyla kutladık. Ben de gecenin sunuculuğunu yaptım. Bu kareler gece sonunda çekildi."