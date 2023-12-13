Neşe Erberk üçüz kızlarının doğum gününü kutladı: İyi ki doğurmuşum

1983'te Türkiye Güzeli, 1984 yılında da Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile evlenmişti. Çift aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı. Erberk’in kızları büyüdü 24 yaşına bastı.

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUNUZ"

Kızlarının doğum günü kutlamasından kareleri yayınlayan Neşe Erberk, paylaşımına "İyi ki doğmuşsunuz... İyi ki doğurmuşum. Üç nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz" ifadelerini not düştü. Erberk'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Neşe Erberk (@neseerberk)'in paylaştığı bir gönderi

Tescilli güzel Neşe Erberk'in kızı Selin Erbek Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncüsü olmuştu. Selin Gurdikyan daha sonra Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ama dereceye girememişti.