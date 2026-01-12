Neslihan Atagül eşini nasıl tavladığını anlattı: "Hemen oraya üye oldum.."
Neslihan Atagül, 11 Ocak 2026’da yayımlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programında eşi Kadir Doğulu ile ilişkilerinin başlangıcına dair çok konuşulan bir itirafta bulundu. 2016 yılında evlenen ve şimdilerde anneliğin tadını çıkaran oyuncu, eşini nasıl "tavladığını" samimi bir dille anlattı.
Neslihan Atagül’ün İbrahim Selim ile Bu Gece programındaki samimi itirafları, Kadir Doğulu ile olan ikonik aşklarının perde arkasındaki "stratejik" başlangıcı gün yüzüne çıkardı.
2016 yılında evlenen ve 2025 yılının Mart ayında oğulları Aziz’i kucağına alan ünlü oyuncu, eşini etkilemek için uyguladığı taktikleri izleyicilerle paylaştı.
Atagül, Kadir Doğulu’nun gittiği spor salonunu öğrendikten sonra bilinçli bir plan yaparak oraya üye olduğunu itiraf etti.
Salonda karşılaştıklarında onu özellikle görmezden geldiğini ve ilgisini çekmek için mesafeli davrandığını belirten oyuncu, sadece kısa bir selam verip sohbeti asla uzatmayarak Doğulu’nun merakını uyandırdığını söyledi.