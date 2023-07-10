Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, evliliklerinin yedinci yılını kutladı.

“Tanrının bana verdiği en güzel hediye”

Oyuncu çift, birlikte çekildikleri fotoğraflarını Instagram’da paylaşarak duygularını dile getirdi.

30 yaşındaki Neslihan Atagül, eşi için “Tanrının bana verdiği en güzel hediye” derken, 41 yaşındaki Kadir Doğulu şu ifadeleri kullandı:

“Uğurlu 7. gün gibi. Gece gibi. Nefes gibi. Su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim.”

Çiftin Instagram sayfalarından paylaştıkları fotoğraflara beğeni yağdı.

Kadir Doğulu ise şunları söyledi:

Uğurlu 7

Gün gibi

Gece gibi

Nefes gibi

Su gibi…

Seninle olmak.

Her şey için teşekkür ederim.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kadir Doğulu (@kadirdogulu)'in paylaştığı bir gönderi

Yemeklerine Murat Dalkılıç da eşlik etti

Çifte akşam yemeğinde Murat Dalkılıç da eşlik etti. Ünlü şarkıcı, "7'nci yıl dönümlerini benimle geçiren bu koca yürekli çiftimize teşekkürlerimi bir borç bilirim" ifadelerini kullandı.