Neslihan Atagül Kadir Doğulu'nun paylaşımına övgü yağdırdı! "Çok güzelsin!"

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Doğulu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Zaman zaman eşiyle mutluluk pozlarını yayınlayan Doğulu, son olarak Neslihan Atagül'ün çektiği kareleri paylaştı. Atagül, kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu'nun fotoğraflarına kayıtsız kalmadı.

"ÇOK GÜZELSİN"

Oyuncu, Kadir Doğulu'ya, "Çok güzelsin!" şeklinde seslendi. Ünlü isim, yorumuna kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi. Sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerine olan aşklarını dile getiren ünlü çifte yine beğeni yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kadir Doğulu (@kadirdogulu)'in paylaştığı bir gönderi

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BÖYLE KUTLAMIŞTI

Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu ile romantik pozlarını paylaşarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamayı da ihmal etmemişti. Sosyal medya hesabından Kadir Doğulu (39) ile çekilen karelerini art arda takipçilerinin beğenisine sunan Atagül, gönderisine "Sevgi'li K" mesajını yazmıştı.

Başarılı oyuncunun 1,5 milyon beğeni alan gönderisine eşi Doğulu da kayıtsız kalamamış, "Sevgili'm" yazıp, kalp emojileri ekleyerek Atagül'e yorum yapmıştı.