Neslihan Atagül: Neşemiz yerinde, boşanmıyoruz!

Kadir Doğulu'nun gece kulübünde bir kadınla samimi görüntüleri nedeniyle Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinin boşanma iddiaları gündeme gelmişti. Neslihan Atagül'den yanıt gecikmedi...

Neslihan Atagül: Neşemiz yerinde, boşanmıyoruz!

İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day'in kapanış partisine katılan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile ilgili boşanma sorularına yanıt verdi.

NESLİHAN ATAGÜL: NEŞEMİZ YERİNDE, BOŞANMIYORUZ

Neslihan Atagül, ''Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz."

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"KÜÇÜL BİR TATİL YAPARIM"

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Atagül, "Biraz dinleneceğim. Küçük bir tatil yaparım. Projeleri değerlendirme aşamasına geçeceğim" dedi.