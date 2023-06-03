Neslihan Atagül: Neşemiz yerinde, boşanmıyoruz!

İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day'in kapanış partisine katılan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile ilgili boşanma sorularına yanıt verdi.

NESLİHAN ATAGÜL: NEŞEMİZ YERİNDE, BOŞANMIYORUZ

Neslihan Atagül, ''Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz."

"KÜÇÜL BİR TATİL YAPARIM"

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Atagül, "Biraz dinleneceğim. Küçük bir tatil yaparım. Projeleri değerlendirme aşamasına geçeceğim" dedi.