Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu teknede tatil yapıyor

Magazin dünyasının oyuncu çiftlerinden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti şimdilerde tekne tatili yapıyor.

TEKNE TATİLİNDEN PAYLAŞTI

Geçtiğimiz ay 7'nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Atagül, 14.1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından eşiyle çıktığı tekne tatilinden kareler paylaştı.

Peş peşe paylaştığı fotoğraflara "Sabah güneşi" notunu yazan güzel oyuncu, kısa sürede 300 bine yakın beğeni aldı.

Tatil paylaşımları arasında Doğulu ile aynadan çektiği bir pozuna da yer veren Atagül'e birçok yorum yapıldı.