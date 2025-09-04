Neslihan Atagül'den minik oğlu ve eşiyle çekirdek aile pozu

Mart ayında anne olan Neslihan Atagül, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu mutluluğu hayranlarıyla paylaşıyor.  Ünlü oyuncu, eşi Kadir Doğulu ve minik oğulları Aziz ile birlikte deniz kenarında çekildikleri samimi fotoğrafları "kendi halinde" notuyla yayınladı. 

Özge Çolak

Fatih Harbiye dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, hayatlarının en mutlu dönemini yaşıyor 

Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını tadan ikili, minik oğullarına Aziz adını vermişti. 

Mart ayında anne olan Neslihan Atagül, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu mutluluğu hayranlarıyla paylaşıyor. 

Son olarak, çekirdek aile pozlarına bir yenisini ekleyen ünlü oyuncu, eşi Kadir Doğulu ve minik oğulları Aziz ile birlikte deniz kenarında çekildikleri samimi fotoğrafları "kendi halinde" notuyla yayınladı. 