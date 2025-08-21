Neslihan Atagül'den oğlu ve eşiyle doğum günü paylaşımı: "Bence de, iyi ki doğdum!"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve annelik heyecanı yaşayan oyuncu Neslihan Atagül, 33. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenen ve kısa süre önce Aziz adını verdikleri oğullarını kucağına alan çift, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla mutluluklarını hayranlarıyla paylaştı.

Kadir Doğulu, eşinin yeni yaşını kutlamak için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Doğulu, "İyi ki doğmuşsun sevgilim. Tüm ömrün bereket ve neşe ile geçsin. Hep birlikte nice kutlu günlerimiz olsun. Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, oğlu Aziz adına da eşine hitap ederek "Doğum günün kutlu olsun annelerin en güzeli" mesajını yayınladı.

Doğulu'nun paylaşımının ardından, Neslihan Atagül de eşi ve minik oğlu Aziz ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. "Bence de, iyi ki doğdum!" notunu düşen güzel oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü. Fotoğrafta oğlu Aziz'in yüzü yine tam olarak görünmese de, Atagül'ün parmaklarının arasından bir kısmı seçilebildi.